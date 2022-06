Errico: "De Luca ha ragione, si ad una forza riformatrice" "Un progetto politico che entusiasmi le giovani generazioni”

“Condivido le parole del Presidente Vincenzo De Luca che indica come obiettivo la costituzione di una grande forza riformatrice e quel che sta succedendo in queste ultime ore a livello parlamentare avrà sicuramente ripercussioni politiche sui territori”. Così Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per la Na-Ba che parla di "una grande forza riformista" e in merito aggiunge: “Il Paese ha bisogno di un soggetto politico che abbia una base programmatica chiara, solida senza ambiguità - commenta Errico -. Una grande forza riformista seria, moderata, chiaramente europea ed europeista che vada nella direzione della concretezza visto che i problemi che attanagliano le nostre comunità sono tanti ed è a loro che bisogna dare risposte".

"Una nuova forza - conclude il delegato per la Napoli - Bari - che sia radicata sui territori e goda di consenso e capacità di proposta territoriale . Un progetto politico che entusiasmi le giovani generazioni”.