Gestione servizio idrico, il 29 in consiglio De Pierro: basta polemiche strumentali, il Comune non può decidere diversamente

Il Comune di Benevento si prepara ad affrontare, nella seduta consiliare di mercoledì 29 giugno, il caso della proroga alla Gesesa, la partecipata dal Comune che gestisce il servizio idrico a Benevento e in 21 comuni della provincia sannita. Dopo i dubbi, il collegio dei revisori dei conti si è espresso per il via a procedere considerata l'inerzia dell'Eic.

“Portiamo a termine un percorso delicato e complesso sul piano amministrativo con grande responsabilità – ha dettagliato il vicesindaco Francesco De Pierro - l'amministrazione ha avuto un ulteriore colloquio con il collegio dei revisori che ha chiesto altri chiarimenti forniti dall'Eic (Ente idrico campano) ci apprestiamo mercoledì ad approvare la delibera di prosecuzione del servizio idrico integrato, atteso che il Comune non può fare diversamente. Continueremo – ha proseguito - contestualmente a fare la nostra parte sollecitando l'Eic ad indire tutte le procedure di gare per l'individuazione del nuovo soggetto unico dell'intero ambito, attendendo anche notizie definitive per comprendere se ci sarà uno spacchettamento (con la creazione di un ambito del Sannio) o rimarrà il tradizionale ambito calore – irpino”.

E De Pierro chiarisce anche quanto sia necessario trovare la quadra su un argomento essenziale come questo e lavorare anche in vista dei finanziamenti che si potranno ottenere grazie al Pnrr.

Bolla come “strumentali” le polemiche e conclude “Occorre velocizzare le procedure perché al dato della rete idrica integrata sono collegati investimenti che si possono ottenere grazie ai fondi Pnrr, che non possono e non devono essere persi. Si tratterebbe di una sconfitta della politica che non può e non deve permetterselo”.