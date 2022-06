Strada di collegamento interregionale Campania-Puglia, incontro tra i sindaci Il vertice alla Rocca dei Rettori. Il vicepresidente Lombardi: "Importante sinergia istituzionale"

"Quella di oggi è la significativa tappa di un percorso comune e condiviso di sviluppo territoriale. Abbiamo dato vita ad una sinergia istituzionale ampia per la realizzazione di un intervento di viabilità che metterà in connessione 6 comuni, 3 province (Benevento, Avellino e Foggia) e due regioni (Campania e Puglia). Un'altra straordinaria occasione per favorire la mobilità in alcune aree della nostra provincia".

È quanto ha dichiarato il vice presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, durante la riunione, tenutasi nel pomeriggio di oggi alla Rocca dei Rettori, del coordinamento tecnico e politico-istituzionale relativo al progetto di realizzazione della strada di collegamento Ginestra degli Schiavoni, San Giorgio La Molara, Casalbore, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Roseto Valfortore.

"Si tratta - ha sottolineato il vicepresidente Nino Lombardi - di un'infrastruttura fondamentale per migliorare la viabilità dell'area del Fortore, terra di eccellenze, a partire da quelle agroalimentari, rispetto alla quale la nostra attenzione resta altissima. Una strada a scorrimento veloce in grado di agevolere il collegamento tra il Sannio, la provincia di Foggia e, in parte, di Avellino, ha una valenza strategica e una grande portata storica perché permetterà di creare processi di sviluppo comuni e migliorerà la qualità della vita delle persone.

Incontri come quello di oggi, inoltre, dimostrano che il dialogo istituzionale resta l'unica strada per innescare dinamiche virtuose di crescita territoriale. Ringrazio i Sindaci per la presenza e per l'impegno profuso nell'interesse delle comunità che rappresentano. È in questa direzione che dobbiamo procedere se vogliamo cogliere le grandi sfide che il PNRR ci mette davanti".

All’incontro hanno partecipato i Sindaci di Buonalbergo, Michele Gambarota, di San Giorgio La Molara, Nicola De Vizio, di Castelfranco in Miscano, Andrea Giallonardo, di Roseto Valfortore (Foggia) Lucilla Parisi, di Casalbore, Raffaele Fabiano e il vicesindaco di Ginestra Degli Schiavoni, Zaccaria Spina (promotore, in rappresentanza del Comune capofila, del Protocollo d'intesa siglato un anno fa). Il consigliere delegato alla Viabilità della Provincia di Foggia, Antonio Zuccaro, ha fatto recapitare al vicepresidente Lombardi una missiva di ringraziamento per l'opera di raccordo istituzionale messa in campo.