Amministrative. Cacciano (Pd): risultato importante per centrosinistra allargato Il segretario provinciale del Partito Democratico commenta risultati delle elezioni

"Un risultato molto importante, ad un tempo uno straordinario propellente per la costruzione del campo largo del centro sinistra in vista delle politiche dell'anno prossimo". Così Giovanni Cacciano, segretario provinciale del Partito democratico saninta in merito ai risultati delle amministrative. "Un campo fatto - spiega Cacciano - di posizioni chiarissime e non di rado energie fresche, distante anni luce da consumati trasformismi e sin troppo sfacciati opportunismi. Come ha detto Enrico Letta, mettiamoci da subito a lavoro con la stessa determinazione e la medesima ferma linearità"