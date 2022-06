Provinciali, Sguera: "Azione forza politica autonoma" Il segretario provinciale di ‘Azione’ puntualizza: tra Mastella e Calenda distanze siderali

“In qualità di segretario provinciale di Azione ho preso parte nella giornata di ieri al confronto tra partiti e movimenti promosso dal Pd in vista delle prossime elezioni provinciali".

Così Vincenzo Sguera, segretario provinciale di ‘Azione’ in una nota che prosegue "Al solo fine di sgomberare il campo da equivoci e interpretazioni, ribadisco - come sottolineato pure nel corso della riunione - che Azione resta forza politica autonoma e non è parte di alcuna alleanza, né di centrosinistra né di centrodestra. In occasione di elezioni, dunque, come accaduto pure per le recenti amministrative, la nostra scelta di campo sarà sempre legata ai progetti e ai profili delle candidature. Così accadrà anche a Benevento per le elezioni provinciali: sarà il coordinamento ad assumere la decisione circa la nostra partecipazione alla contesa elettorale. Detto ciò, non sfuggiranno due dati: 1) Da consigliere comunale di Benevento, il sottoscritto è convintamente all’opposizione dell’attuale maggioranza; 2) Tra il sindaco Clemente Mastella, leader di ‘Noi di Centro’ e principale sponsor della candidatura di Nino Lombardi – che stimo come amministratore e come persona - e il nostro segretario nazionale Carlo Calenda esistono distanze siderali. Differenze politiche acuite dai continui, immotivati e grotteschi attacchi personali che Mastella destina a Calenda”.