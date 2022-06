Elezioni presidente Provincia Benevento, domani incontro del centrodestra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni

Le forze del Centrodestra Sannita: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si incontreranno domani, 29 giugno, alle ore 18, presso la sede della Lega in Benevento (via Napoli n. 84), per un esame della situazione politica in vista delle elezioni del Presidente della Provincia di Benevento. Ad annunciarlo con una nota è Luigi Bocchino, Coordinatore Lega Benevento