Ordine degli ingegneri, Fdi si congratula per il nuovo consiglio e direttivo Matera: Ci confronteremo con gli ordini professionali del Sannio per stilare programma elezioni 2023

“Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio formula le più sentite congratulazioni agli eletti nel nuovo Consiglio provinciale degli Ingegneri. Un augurio particolare lo rivolgo al nuovo Presidente Ivan Verlingieri, al Segretario Antonio Di Palma, al Tesoriere Mario Carrozza. Nei prossimi mesi ci confronteremo con gli ordini professionali del Sannio per definire e condividere punti programmatici da portare all'attenzione del programma politico per le elezioni del 2023. Così in una nota il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Mimmo Matera, a margine del rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Benevento per il quadriennio 2022-2026.