Elezione presidente Provincia, definito corpo elettorale L'appuntamento per gli amministratori il 28 luglio

Il Segretario Generale della Provincia di Benevento e Responsabile dell’Ufficio Elettorale, Maria Luisa Dovetto, ha provveduto ad

individuare, sulla scorta delle Attestazioni presentate dai Segretari comunali, gli aventi diritto al voto, ovvero gli Amministratori Comunali

in carica, per l’Elezione di 2° livello del Presidente della Provincia fissato per il 28 luglio presso il PalaTedeschi di via Antonio

Rivellini.

Il Segretario – Responsabile dell’Ufficio Elettorale ha anche determinato gli Indici provvisori di ponderazione dei votanti a seconda

della popolazione residente nel Comune rappresentato ed ha anche individuato la sede di consegna della documentazione per le Candidature a Presidente della Provincia.

Il Corpo Elettorale è composto da num. 938 unità distinto per fasce demografiche come segue: Fascia E, colore Verde, n. 1 Comune, n. 33 Elettori per una popolazione di 61.489; Fascia D, colore Rosso, n. 2 Comuni, n. 34 Elettori per una popolazione di 24.508; Fascia C, colore Grigio, n. 7 Comuni, n. 91 Elettori per una popolazione di 46.105; Fascia B, colore Arancione, n. 16 Comuni, n. 219 Elettori per una

popolazione di 63.368; Fascia A, colore Azzurro, n. 50 Comuni, n. 561 Elettori per una popolazione di 89.520;

Gli Indici di provvisori di ponderazione del voto, che possono cambiare fino alla vigilia del voto a seguito di eventuali Attestazioni ulteriori

dei Segretari comunali, è stato determinato come segue: Fascia E, colore Verde, 654; Fascia D, colore Rosso, 253; Fascia C, colore Grigio, 177; Fascia B, colore Arancione, 101; Fascia A, colore Azzurro, 56.

Il Segretario – Responsabile dell’Ufficio Elettorale ha quindi determinato in 141, pari al 15% del Corpo Elettorale avente diritto al voto, il numero degli Elettori-sottoscrittori della Candidatura a Presidente della Provincia di Benevento per il voto del 28 luglio 2022 da presentarsi nei giorni 8 luglio 2022 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e 9 luglio dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Infine, la presentazione dei documenti per la Candidatura è stata fissata dalla Dovetto nella stanza n. 9 del primo piano della Rocca dei Rettori – ala ovest.