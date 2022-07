Fioretti: l'amministrazione ora assicuri decoro e manutenzione Il capogruppo Pd in consiglio comunale: dopo il bilancio una nuova fase, finiti gli alibi

“L’approvazione del Bilancio previsionale apre una nuova fase a palazzo Mosti: non esistono più né alibi né scuse per l’Amministrazione chiamata adesso a ingranare la marcia e ad accelerare sulle tante questioni in sospeso in materia di lavori pubblici, ambiente, mobilità e traffico”.

Così in una nota stampa Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento.

“Per capirci, - prosegue l’esponente Dem – l’auspicio è che a breve si possa assistere al completamento dei lavori in contrada San Vito, alla messa in sicurezza del ponte Serretelle a Epitaffio, all’installazione della segnaletica e alla pulizia delle aree verdi in tutte quelle zone della Città oggi in stato di abbandono. Cito, in tal senso, piano Cappelle, contrada Madonna della Salute, la situazione delle contrade Nord della Città, di via Avellino, via Fontanelle e centro storico. E questo solo per restare alle sollecitazioni più recenti da noi prodotte in relazione alle segnalazioni giunte dai residenti tramite le ‘Dem Boxes’ curate dalla segreteria cittadina”.

“I beneventani – conclude Floriana Fioretti – attendono risposte. Non chiedono la luna ma dall’Amministrazione si aspettano almeno la capacità di assicurare la manutenzione ordinaria e il decoro della Città”.