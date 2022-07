Il Pd promuove Agorà Democratica del Sannio Martedì 5 luglio alle 18.15 a Sant'Agata dei Goti, presso l'ex cinema Italia di via Roma

Agorà Democratica del Sannio - Il più grande esperimento di democrazia partecipativa del Paese. E' l'incontro promosso dal Pd Sannio per discutere del tema Il Sud riformista e democratico: tra fondi da investire e riforme da fare.

Appuntamento martedì 5 luglio alle 18.15 a Sant'Agata dei Goti, presso l'ex cinema Italia di via Roma. Il Mezzogiorno, che è la più importante potenzialità inespressa dell’Italia e dell’Europa, ha nel PNRR la sua opportunità storica, attesa da decenni. Non coglierla appieno sarebbe esiziale per il Sud e per l’intero Paese.