Provinciali. Scocca (Fdi): "Centrodestra: noi ci siamo. Aspettiamo Forza Italia" "Non si può fare sempre il gioco delle tre carte: no a inciuci"

Provinciali? Fratelli d'Italia chiama l'unità del centrodestra: "Come Fratelli d'Italia - dichiara Scocca - abbiamo da subito manifestato piena disponibilità al tavolo del centrodestra, ponendo una sola condizione, persino ovvia: che il candidato presidente fosse espressione dei partiti della coalizione (o comunque di area) e non frutto di inciuci con il centrosinistra. Nell'ultima riunione, abbiamo preso atto che non vi fossero esponenti indipendenti disponibili alla candidatura, tornando di fatto al punto di partenza. Abbiamo lavorato lealmente al tavolo e fuori, preferendo non rispondere alle solite provocazioni e ribadendo come spetti a Forza Italia avanzare un nome, essendo l'unico partito con sindaci candidabili, proponendo di sostenere la candidatura dello stesso Rubano quale espressione del centrodestra unito. Ribadiamo la serietà del nostro ragionamento e restiamo in attesa della convocazione del tavolo per approvare una proposta in tal senso. Non si può sempre finire al gioco delle tre carte per cui sarebbe Fratelli d'Italia la forza di rottura della coalizione, solo perché abbiamo ribadito la disponibilità a tutto tranne che ad inciuci con PD e centrosinistra in virtù di uno sterile antimastellismo fine a se stesso. La nostra linea,da sempre, è di essere alternativa tanto a Mastella quanto al PD, in coerenza con quanto da sempre affermato con chiarezza. Quanto alle solite provocazioni sull'Ente Idrico Campano – conclude la nota – direi che le precisazioni del sindaco Roviezzo, che tra l'altro non è iscritto a FdI, siano più che esaustive. Non vogliamo cadere nel gioco delle accuse reciproche, perché altrimenti dovremmo poi ricordare che noi siamo da sempre alternativi a Mastella e al PD, come alle scorse comunali. Restiamo dunque in attesa del nuovo incontro”.