Italo: "150 mila viaggiatori in un anno da e per Benevento. Scommessa vinta" Ucci: "Dati importanti: Mastella ci ha visto lungo"

“Centocinquantamila viaggiatori in un anno solo da Italo per e da Benevento evidenziano l’attrattività della nostra città e del nostro Sannio e come giustamente ha affermato il direttore commerciale di Italo è una scommessa vinta. Un grazie alla società e al nostro sindaco Mastella che è stato il primo a credere e a spingere affinché Italo approdasse anche a Benevento”. Così il segretario cittadino di Noi Di Centro Gianfranco Ucci commenta i dati ufficializzati oggi da Fabrizio Bona. “I numeri sono destinati a salire ed è un vantaggio anche per le attività commerciali. Avere centinaia di migliaia di persone che si muovono dalla stazione di Benevento significa anche maggiori possibilità di incasso per le attività del territorio. Il sindaco Mastella quando annunciò l’arrivo di Italo lo inquadrò non solo in una migliore mobilità per Benevento ma anche per gli esercizi commerciali. La scommessa finora è stata vinta”, conclude Gianfranco Ucci.