Vallone (Fdi): "Dispersione idrica: che fanno Gesesa e Alto Calore?" "Da analisi risulta che il 58,7 per cento dell'acqua si disperde nelle rete"

Su dispersione idrica e siccità interviene il dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, Ciro Vallone: "In un momento così difficile per quanto riguarda la carenza idrica, serve dedicare massima attenzione al contenimento degli sprechi. Da questo punto di vista, un'analisi di Confartigianato sulla dispersione idrica, rileva purtroppo come il 58,7% dell’acqua non arrivi ai rubinetti dei beneventani. Chiediamo dunque alla Gesesa e all'Alto Calore di conoscere quali misure stiano mettendo in campo per sopperire al problema. E' vero che le infrastrutture vecchie e fatiscenti generano gran parte della dispersione, ma pensiamo che non si possa fare finta di niente senza neanche agire prontamente ove possibile, specialmente in un periodo come questo dove l'acqua scarseggia".