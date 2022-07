Forza Italia: aderisce Lizza ad Arpaise Rubano: "Il partito sta tornando riferimento della società civile"

Giovanni Lizza, Assessore Comunale di Arpaise con delega ai lavori pubblici, patrimonio, viabilità, risultato primo eletto alle elezioni comunali, aderisce a Forza Italia.

“Ringrazio Giovanni per aver deciso di fare squadra con noi. Forza Italia è il riferimento di tantissimi amministratori locali e di persone provenienti dalla società civile che hanno voglia di dare un contributo concreto al territorio. Ad Arpaise c’è un impegno politico serio che da tempo sta portando avanti il nostro Consigliere Provinciale, Claudio Cataudo, fortemente legato ai cittadini della comunità di Arpaise. Con Giovanni e l’intera classe dirigente di Forza Italia faremo un gran lavoro per la cittadinanza sannita.” - Quanto dichiarato dal Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

“Forza Italia è l’unica forza moderata nel Sannio attenta alle esigenze del territorio e non a quelle puramente personali. Questa la prima motivazione che mi ha spinto ad aderire al nuovo progetto politico guidato dal Commissario provinciale Francesco Maria Rubano. Ringrazio in particolare l’amico Claudio Cataudo per avermi coinvolto in questa nuova esperienza, che sono certo sarà utile alla comunità di Arpaise e all’intero territorio provinciale.” - Queste le parole dell’Assessore comunale Giovanni Lizza.