Mastella: "Congratulazioni a Campolattano: campione mondo Wukf" Il sindaco: "Lo aspetto a Palazzo Mosti quando rientrerà dalla Florida"

“Le mie congratulazioni a Danilo Campolattano, campione del mondo Wukf 2022 senior, e al suo team per aver vinto il titolo mondiale di categoria, portando ancora una volta la nostra città a primeggiare nel mondo. Mi auguro di potermi complimentare con tutti loro per l’ottimo risultato raggiunto, incontrandoli personalmente a Palazzo Mosti, non appena saranno rientrati dalla Florida, dove si sono svolti i campionati”. Così, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.