Sguera: "Mastella ossessionato da Calenda. Pensi ad amministrare" "Sicuro che ai cittadini interessi che il loro sindaco parli di Calenda e non dei problemi reali?"

Nelle schermaglie tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il leader di Azione Carlo Calenda, interviene il responsabile provinciale del partito, Vizzi Sguera: "

“Mastella parla sempre di Calenda. Una ossessione. Ma anche un atteggiamento francamente poco comprensibile sia dal punto di vista sentimentale, visto che le sue attenzioni non sembrano corrisposte, sia dal punto di vista politico considerato che lo stesso sindaco di Benevento accredita ‘Azione’ di uno scarso 0,4%.

Piuttosto, se proprio vuole sentirsi ‘al centro’ dell’attenzione mediatica, a Mastella consigliamo di insistere un attimino con i suoi nuovi amici Luigi Di Maio e Giuseppe Sala che nonostante le continue invocazioni ancora non gli hanno riconosciuto ruolo e spazio. Sarà un problema di comunicazione.

Peraltro, è bene evidenziare che ai cittadini interessa solo e soltanto che il Sindaco si occupi a tempo pieno di Benevento. Ed invero, purtroppo, dobbiamo constatare che a ogni accenno di buone notizie, pensiamo all’accelerata sul depuratore, corrisponde infatti un nuovo problema. E il riferimento qui è alle tematiche ambientali: a fronte di un fabbisogno di risorse stimato in un milione di euro, all’assessore Rosa è riconosciuto un budget di soli 200mila euro. In queste condizioni, data la serietà e l’onestà intellettuale dell’assessore Rosa, facile prevedere scelte forti e conseguenziali da parte del diretto interessato. Che poi è pure una questione di tempi: le elezioni ci saranno in primavera, mentre già a settembre, invece, Benevento si ritroverà in una condizione di estrema difficoltà economica per il Covid e per le conseguenze della guerra, a partire dalla crisi energetica. Siamo sicuri che la priorità sia offendere ogni giorno Calenda e non convocare subito un tavolo interpartitico per cercare di arginare i problemi reali?”.