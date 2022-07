Palladino: "Acqua: serve gestore unico sannita" "Tutela della risorsa idrica è nostra priorità"

“Oggi, sul Corriere della Sera, è stata pubblicata una interessante intervista all’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, che tocca anche il tema della gestione dell’acqua nel nostro Paese. Pochi investimenti dovuti anche al numero elevatissimo di operatori, tra cui l’83% in economia (pubblici) e l’altro 17% di piccole dimensioni. L’auspicio di un approccio più pragmatico e meno ideologico che possa condurci a raggiungere la media di spesa europea nel settore del servizio idrico integrato. Il dovere di puntare ad una governance chiara, ad una regolamentazione efficace e all’innovazione, così come ad esempio si è fatto per l’energia. La necessità di grandi investitori. Questi sono i principi concreti e propositivi che ispirano il nostro Sindaco Mastella, e tutta la maggioranza politica che fa capo a lui, in tema di gestione del servizio idrico integrato. Obiettivi lungimiranti a cui aggiungere un controllo pubblico delle società ad ulteriore garanzia, in un sistema dove il controllo pubblico dei gestori è già chiaramente presente sia a livello nazionale, con ARERA, che a livello regionale con l’EIC. Il pieno rispetto della normativa vigente, anche a seguito del referendum del 2011. Un distretto unico ed indipendente per tutta la Provincia di Benevento per curare al meglio gli interessi del nostro territorio ed un gestore unico per i 78 comuni. Visione strategica e lungimirante. Questa la nostra ricetta politica per il servizio idrico integrato. Le chiacchiere ideologiche le lasciamo agli altri, a chi non ha responsabilità di governo, a chi non sa come meglio impiegare il proprio tempo, a chi ha fatto della violenza cieca verso il prossimo che la pensa diversamente una ragione di vita, a chi è stato bocciato dai cittadini già alle elezioni comunali e a chi continuerà ad essere sonoramente bocciato anche alle prossime elezioni provinciali. Noi governiamo e continueremo a farlo rispondendo ai Cittadini. La tutela della risorsa idrica è e resterà sempre tra le priorità della nostra agenda politica”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di maggioranza, Marcello Palladino.