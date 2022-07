Pd: Antonella Pepe tra le 16 donne che parteciperanno al programma "Agenda" Programma che vuol darà forza e supporto alle leader politiche in Italia

Il presidente provinciale del Pd di Benevento, Antonella Pepe, è stata scelta tra le 16 che prenderanno parte ad “Agenda”, il programma dedicato alle donne rivoluzionarie, progressiste e coraggiose in politica.

Agenda è un programma che vuole dare visibilità, forza e supporto alle leader politiche in Italia, e che mira a quattro ambiziosi obiettivi: consolidare le tue competenze in ambito politico, strategico e mediatico, creare uno spazio nuovo in cui il talento delle donne sia riconosciuto e impiegato al massimo, dare vita ad un network internazionale di donne potenti e d’ispirazione che stanno cambiando la società, aiutare le protagoniste a vincere la loro prossima sfida politica.

Il programma si sta sviluppando dal maggio scorso e durerà fino a luglio, e prevede una Masterclass con Arun Chaudhary, media expert di Obama, un training di formazione online con esperte e esperti di campagne e comunicazione politica, talk con speaker internazionali, momenti di networking con donne attive e di rilievo nel panorama politico italiano (come Elly Schlein e altre). Sono inclusi tre giorni di residenza in una villa immersa nella campagna toscana, dove sono in calendario segmenti di coaching individuale con trainer specializzati.

Per Antonella Pepe e le altre 15 donne è iniziata questa mattina la fase finale del programma della Retreat in Toscana, presso il “Podere San Giorgio” a Palaia, in provincia di Pistoia. Il periodo di ritiro sarà incentrato su discussioni guidate e workshop su media training, list building, network mapping.

Le altre donne selezionate sono Federica Benefei (capolista alle Regionali a Livorno), Marta Bonafoni (consigliera regionale del Lazio), Elena Buscemi (presidente del Consiglio comunale di Milano), Valeria Campagna (consigliera provinciale di Latina), Caterina Cerroni (coordinatrice nazionale dei Giovani Democratici), Caterina Cioria (vice-presidente del Consiglio comunale di Torino), Mariangela Di Gangi (consigliera comunale di Palermo), Sofia Di Patrizi (segretaria provinciale Pd Genova), Valentina Ghio (sindaca Sestri Levante, presidente regionale Pd Liguria), Emma Petitto (presidente del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna), Giuditta Pini (deputata Pd Modena), Rachele Scarpa (candidata al Consiglio regionale del Veneto), Maria Laura Orrù (sindaca di Elmas), Cristina Tajani (consigliera esperta del Ministero del Lavoro, già assessora al Comune di Milano) e Monica Tiberi (Portavoce del presidente PES CdR, segreteria Pd Belgio).