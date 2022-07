Lombardi candidato presidente della Provincia, ampio sostegno da tutto il Sannio Questa mattina la presentazione sottoscritta da 426 amministratori

E' stata sottoscritta da 426 amministratori sanniti la candidatura di Nino Lombardi, candidato di Noi di Centro alla Presidenza della Provincia di Benevento.

La candidatura è stata presentata questa mattina agli uffici elettorali della Rocca dei Rettori. Nino Lombardi è il candidato sostenuto da NdC, il partito che fa capo al Sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Le elezioni di II livello, che si svolgeranno il 28 luglio prossimo, si fondano sul sistema del voto ponderato: sostanzialmente il “peso del voto” di ciascun elettore è determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune in cui si è sindaci o consiglieri.

Ad appoggiare la candidatura di Nino Lombardi sono arrivate le sottoscrizioni di 426 amministratori provenienti da 65 comuni sanniti su 78. Un primo significativo risultato numerico. Lombardi ottiene una condivisione importante, incassando , già nella fase di sottoscrizione della candidatura, il sostegno di un elevato numero di amministratori e sindaci sanniti e una copertura territoriale rilevante che vede schierati i più grandi centri sanniti - Benevento, Montesarchio, Airola, Sant'Agata de' Goti, Telese Terme, Apice , Morcone, Guardia Sanframondi, San Giorgio del Sannio, San Bartolomeo in Galdo - quelli che, in base al voto ponderato, sono in grado di eleggere il presidente della Provincia. Il sostegno arriva, inoltre, da tutte le aree geografiche del Sannio, dal Fortore, al Tammaro, alla Valle Caudina, alla Valle Telesina pressoché compatta al fianco di Lombardi, al pre-Fortore e Mediocalore.

"Questa partecipazione è anzitutto una grande responsabilità - ha dichiarato Nino Lombardi -. E' un onore rappresentare una proposta di valorizzazione del territorio che ha cuore esclusivamente lo sviluppo di tutto il Sannio. Ci sono ancora tante cose da fare, davanti a noi abbiamo sfide importanti come quelle del Pnrr, è fondamentale costruire la massima partecipazione possibile e mettere in piedi sinergie. Il mio impegno va esattamente in questa direzione, ringrazio tutti gli amministratori che, già oggi, hanno voluto condividere questo progetto di sviluppo della nostra provincia. Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per la fiducia e il sostegno".