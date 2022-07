Provinciali, Mauriello (FdI): Forza Italia rinuncia a rappresentare centrodestra Il vicecoordinatore provinciale: se a Benevento non ha appeal è perchè flirta con la sinistra

"Provinciali: Forza Italia rinuncia a rappresentare il Centrodestra". È quanto affermato da Mauriello - vice coordinatore provinciale di FDI - che ha dichiarato: "Oggi in sede di presentazione della candidatura di Lombardi, Mastella ha avuto un pensiero per il centrodestra affermando: “il cdx dica chiaramente che alle provinciali si asterrà. Se a Benevento non ha appeal è perchè continua a flirtare con la sinistra”.

"In questo caso specifico - prosegue Mauriello - mai parole furono più azzeccate per rispecchiare la realtà fattuale. FDI, chiamata al tavolo inter partitico per le provinciali, e in particolare, convocata da Rubano che ha avocato a sé il compito di intavolare un confronto e proporre una linea, ha partecipato con estrema chiarezza sostenendo, sin da subito, che qualsiasi ipotesi di candidatura civica non poteva prescindere o slegarsi dal suo riconoscimento della rappresentanza del cdx e dalla cristallina opposizione sia a Lombardi sia al PD.

Nei vari incontri, pur sollecitando a più riprese la necessità e opportunità di operare una scelta politica di campo forte e chiara, ritenuta basica anche per marcare il terreno in vista delle imminenti elezioni politiche, constatata l'indisponibilità di Rubano o degli altri sindaci forzisti, unici eleggibili, in nome dell'unione del cdx, abbiamo seguito FI e Lega nel percorso da esse designato; abbiamo fatto i nostri compiti (esplorazioni) e abbiamo sempre dato piena disponibilità per la raccolta delle firme necessarie.

Il tempo è passato. Il risultato è stato quello da noi previsto e cioè che il cdx a guida Rubano ha miseramente e pavidamente rinunciato a offrire ai propri elettori l'occasione di essere degnamente rappresentati entrando in questo modo nella irrilevanza politica.

Questo dato incontrovertibile potrà essere compensato o superato da ritorni personali frutto di inciuci fatti col PD notte fonda? Ai cittadini l'ardua sentenza.

Di sicuro sono emerse tutte le incapacità (involontarie o volontarie) di sedicenti geni della politica, che rendono certificata la loro inadeguatezza ad assumere in futuro il ruolo di federatore del cdx Sannita.

FDI, contrariamente da quanto già affermato da esponenti di altri partiti, sarà equidistante dai contendenti, cui facciamo i nostri auguri per il loro impegno".