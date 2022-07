Centrosinistra presenta alla Rocca candidatura di Calzone candidato presidente Benevento Eletto per la prima volta nel '92 sindaco di Reino, 61 del Pd

Questa mattina il capogruppo del Partito Democratico al comune di Benevento Floriana Fioretti e il consigliere comunale e provinciale Raffaele De Longis, accompagnati dal segretario provinciale del PD Sannio Giovanni Cacciano hanno presentato, presso la Rocca dei Rettori, 171 sottoscrizioni per ufficializzare, così come scadenza richiedeva, la candidatura di Antonio Calzone alla Provincia di Benevento.

Antonio Calzone, 61 anni, commercialista, del Partito Democratico, è un rappresentante storico della sinistra sannita. Eletto per la prima volta nel ’92 come sindaco di Reino, negli anni si è dimostrato amministratore serio, coerente e molto vicino alle necessità dei cittadini, sempre mantenendo ottimi rapporti con i colleghi, alleati e non. Sostenuto dalla coalizione del centro sinistra, alla quale fa capo il Partito Democratico, sfiderà Nino Lombardi alle prossime elezioni provinciali del 28 luglio al Pala Tedeschi di Benevento, dove saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza tutti i sindaci e i consiglieri della Provincia.