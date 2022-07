Mauro (FI): "Basta fuoco amico da Fratelli d'Italia" "Matera la smetta con le offese pretestuose che puntano solo a creare caos"

“Speriamo che sia terminato il fuoco amico da parte di Fratelli d’Italia.Prima è toccato a Rosa De Stasio e alla Lega, poi a Claudio Cataudo ed ora a Forza Italia con Francesco Maria Rubano.

Le offese continue e pretestuose che i dirigenti di Fratelli d’Italia stanno riservando negli ultimi tempi al Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, traducono il livello politico dei personaggi.

Hanno una sola finalità: creare caos, tentando di nascondere i propri scheletri nell’armadio.

FdI guidata da Matera purtroppo non ha abbastanza consenso e questo elemento li agita facendoli reagire a colpi di odio e rancore. Il centro destra vanta un unico eletto alla Rocca dei Rettori grazie solo al consenso che Forza Italia guidata da Francesco Rubano ha raccolto tra gli amministratori sanniti a dicembre scorso.

Se fosse stato per i consensi ottenuti dal partito di Matera, il centro destra sarebbe scomparso in quella competizione e la lista di Mastella avrebbe avuto un consigliere provinciale in più. Questo era il vero tentativo di Matera i cui fini sono noti a tutti, specie quelli luminosi legati alla città di Benevento. Poi conteremo le luci. Alle elezioni provinciali il loro unico candidato si è fermato a 1300 voti ponderati, mentre Forza Italia ha raccolto oltre 5000 voti ponderati, ossia 5 volte in più.

Questo fallimento targato Domenico Matera, non basta a giustificare il suo indecoroso comportamento nei confronti degli alleati e dell’intero elettorato sannita. Matera la smetta e collabori per l’unità del centro destra con serietà e senza ego centrismi improduttivi e già bocciati dalla coalizione e dagli elettori.”