I mastelliani: "Il centro? Ci sarà, con o senza Calenda" Merlo, presidente nazionale di Noi di Centro, interviene dopo le parole del segretario di Azione

"Il Centro sara' presente alle prossime elezioni politiche. E lo sara' con o senza Calenda. Del resto, e' proprio l'ex montiano ed ex Pd Calenda ad avere detto ripetutamente che 'il Centro gli fa schifo'. E, seguendo la logica e di conseguenza, anche i centristi. Ma, al di la' di questa lapidaria considerazione, e' del tutto ovvio che in un progetto politico non puo' far parte chi insulta quotidianamente quasi tutti i leader di quel campo perche' non li ritene all'altezza o perche' li considera inaffidabili. Giudizi che, come ovvio, appena vengono formulati squalificano politicamente e del tutto chi li pronuncia.Per questi semplici motivi il cantiere del Centro deve proseguire con tutte quelle realta' - partiti, movimenti e gruppi civici - che non accampano ridicoli e grotteschi pregiudizi morali e politici. Per chi, invece, si ispira a quei concetti e' bene ed auspicabile che proceda da solo. Altroche' federatori di un 'nuovo polo'. Costoro federano solo i rancorosi e chi ama porre anacronistiche e singolari pregiudiziali morali e politiche". Lo dichiara Giorgio Merlo, Presidente Nazionale di Noi di Centro - Mastella, dopo che ieri Carlo Calenda ha ribadito che non intende aggregare al partito liberale che ha varato con +europa Mastella e Di Maio.