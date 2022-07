Provinciali, Paolucci risponde a Forza Italia "Perché l’unico sindaco candidabile del cdx ha fatto passo indietro. Un regalo al PD o a Mastella?"

Federico Paolucci, Coordinatore Regionale per le Aree Interne di Fdi Sannio, risponde all'ultimo comunicato diffuso da Forza Italia: "Leggo uno scritto di tal Antonio Mauro - scrive Paolucci - genericamente sottoscritto come dirigente provinciale di Forza Italia, che si inerpica in un proluvio di accuse a Fratelli d’Italia e in un’invettiva sprezzante nei confronti del nostro coordinatore provinciale, Mimmo Matera. A prescindere dalla considerazione che le dinamiche interne al nostro partito le conoscono i componenti del medesimo e non certo il vostro Mauro, la sua esternazione con la quale, spontaneamente di certo, incorona il Rubano di Puglianello quale Puer Apuliae, pecca nella parte in cui non spiega perché l’unico sindaco candidabile del cdx ha fatto un passo indietro. Un regalo al PD o a Mastella? P.S. Senza i nostri 1300 voti alle provinciali Cataudo non sarebbe stato eletto e lo stesso è sempre stato eletto anche con altre formazioni politiche e quindi è sicuramente latore di un bagaglio autoreferenziale di preferenze che prescinde dalla compagine politica che di volta in volta, come ape di fiore in fiore, sceglie. Mauro - conclude - che è guarda caso di Bucciano, stesso comune del suo obiettivo Matera, dopo essersi prestato a quest’opera di killeraggio, si facesse tradurre la presente replica dallo stesso che ha vergato la sua nobile invettiva".