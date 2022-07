Provincia, ammesse le candidature di Nino Lombardi e Antonio Calzone Domani il sorteggio per la posizione sulla scheda elettorale

Elezioni alla Provincia di Benevento, arriva dall'Ente la conferma dell'ammissione delle candidature alla carica di Presidente di Nino Lombardi e Antonio Calzone.

"La Responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, Maria Luisa Dovetto - viene precisato dalla Rocca dei Rettori - al termine dell’esame della documentazione consegnata all’Ufficio stesso l’8 ed il 9 luglio scorso, ha ammesso le candidature a Presidente della Provincia di Nino Lombardi e Antonio Calzone.

La Responsabile Dovetto ha anche fissato per le ore 15.30 di mercoledì 13 luglio 2022, presso la sala numero 9, primo piano lato ovest della Rocca dei

Rettori, il sorteggio in seduta pubblica per la scelta della posizione dei Candidati sulla Scheda Elettorale".