Tribunali Avellino e Benevento, De Caro: nessun accorpamento Il deputato Dem dopo l'interrogazione al Ministro

“Con estrema soddisfazione posso affermare che non c’è sul tavolo nessuna ipotesi di accorpamento dei tribunali di Benevento ed Avellino”. A dichiararlo è Umberto Del Basso De Caro, deputato del Partito Democratico, con riferimento all’interrogazione presentata il 6 luglio in Commissione Giustizia, di concerto con Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali.

“Fortunatamente ho potuto in prima persona sincerarmi dell’infondatezza della notizia di un possibile accorpamento", spiega ancora il deputato sannita precisando che "Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia, ha negato inequivocabilmente l’intenzione del Governo di rivedere la geografia giudiziaria nelle due Province campane, le quali hanno già pagato in passato un prezzo troppo alto con la soppressione dei Tribunali di Sant’Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino. E’ comunque mio preciso intento - prosegue De Caro - continuare a vigilare affinché sia rispettato quel principio di giustizia di prossimità che consente a operatori

e cittadini un corretto esercizio dei loro diritti anche in territori vasti come quelli delle Province sannita ed irpina”.