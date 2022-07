Provinciali: Calzone primo estratto Oggi il sorteggio per le posizioni sulla scheda elettorale. Lombardi secondo

E’ stato il Candidato Antonio Calzone il nome estratto per primo nel sorteggio per la individuazione delle posizioni sulla scheda elettorale per l’Elezione di 2° grado del Presidente della Provincia di Benevento fissata per il 28 luglio 2022.

Ovviamente, poiché sono stati due i Candidati ammessi il 12 luglio scorso con Decreto dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale dott.ssa Maria Luisa Dovetto, sulla scheda da consegnare a ciascun Elettore seguirà il nome del “competitor” Nino Lombardi.

Questo l’esito del sorteggio svoltosi nel pomeriggio di oggi alla Rocca dei Rettori sotto la presidenza della stessa Responsabile e Segretario generale dr.ssa Dovetto, alla presenza dei Delegati-rappresentanti dei Candidati Floriana Fioretti, per Calzone, e Carmine Agostinelli, per Lombardi.