Samte, pagati stipendi giugno. Mauro: si lavora per liquidare arretrati Lombardi: "Importante, in questo momento, dare risposte concrete anche ai lavoratori"

“Ringrazio il Presidente dell’Organo di liquidazione della Samte srl, Domenico Mauro, per lo sforzo di recupero delle criticità e di rilancio della Società partecipata". Così il vice presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi a seguito della comunicazione da parte della Samte di "aver effettuato il pagamento degli stipendi dei lavoratori della Società per la mensilità di giugno 2022".

"È importante, in questo momento, dare risposte concrete anche ai lavoratori della Samte, che hanno sopportato con pazienza e senso di responsabilità una situazione di enorme difficoltà. Come Provincia - prosegue Lombardi - siamo impegnati pancia terra a dare l’avvio ad una stagione di ripresa del ciclo dei rifiuti nel Sannio, come emerso anche nel corso dell’incontro istituzionale di ieri con il Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Il pagamento delle mensilità arretrate era e resta una priorità in questa fase di sofferenza economica che attraversa il Paese. L’obiettivo che abbiamo davanti è grande: rendere autonomo il Sannio nell’organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti”.

“Si tratta di un altro impegno mantenuto dopo i pagamenti di tutte le mensilità fino al 31 dicembre 2021 – ha commentato il Presidente dell’Organo di liquidazione della Samte srl, Domenico Mauro - Si continua a lavorare senza sosta per liquidare le retribuzioni arretrate, consapevoli del periodo di gravi difficoltà che stanno attraversando le famiglie italiane e quelle dei lavoratori Samte”.