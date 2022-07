Serluca e Pasquariello: "Lavoriamo per rendere scuole più sicure e moderne" La replica degli assessore Serluca e Pasquariello

In vista del prossimo anno scolastico, prosegue il dibattito sulle scuole cittadini. E dopo l'intervento del capogruppo Pd Floriana Fioretti, non si è fatta attendere la replica “gli assessori Maria Carmela Serluca (Istruzione) e Mario Pasquariello (Lavori Pubblici) che rivendicano l'impegno dell'amministrazione “in merito alla sicurezza degli edifici scolastici”.

“Ad oggi siamo in grado di avere una dettagliata anagrafe di ogni edificio scolastico comunale, cosa mai accaduta in passato. Per ognuno di essi siamo in possesso della verifica di vulnerabilità sismica e della susseguente progettazione per gli adeguamenti necessari”, assicurano gli esponenti della giunta comunale che precisano: “Progetti che sono stati e saranno candidati ad ogni bando nazionale o regionale utile ad ottenere i finanziamenti necessari per l’adeguamento delle strutture scolastiche comunali. Ed è bene evidenziare che i risultati sono sotto gli occhi di tutti: è stato infatti già ottenuto il finanziamento per la Bosco Lucarelli per circa 9 milioni di euro, per la Federico Torre e Nicola Sala per circa 14 milioni di euro, per la scuola Pietà per circa 900.000 euro, per la scuola Pacevecchia per circa 900.000 euro e per le palestre delle scuole San Modesto, San Angelo a Sasso e Federico Torre per un importo complessivo di circa 900.000 euro. E’ evidente, dunque, che l’Amministrazione Mastella è impegnata per far partire quanto prima i relativi lavori e si sta preoccupando di arrecare il minor fastidio possibile ai ragazzi, ai loro familiari e al personale scolastico sia trovando le soluzioni più idonee possibili e sia realizzando i lavori nel minor tempo possibile. In ogni caso si tratta del viatico necessario per ottenere scuole più sicure e moderne. Altro che mancanza di programmazione”.