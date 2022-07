Perifano: "Conte? Lo pesai quando fece vincere Mastella: leader improvvisato" "Chiamato a ruoli troppo superiori ai suoi meriti. Non c'è che dire: uno statista..."

Sull'ultima crisi di Governo, innescata da Conte, interviene anche Luigi Diego Perifano di Alternativa per Benevento.

Perifano infatti ricorda quando nell'agosto 2021 dopo che i Cinque Stelle parteciparono alla nascita di Alternativa, sottoscrivendo la sua candidatura, per scelta di Conte venne meno l'appoggio del Movimento Cinque Stelle (probabilmente nel timore di grane o ricadute in termini di popolarità, quando venne fuori la questione della fu appartenenza alla massoneria di Perifano).

L'ex candidato sindaco scrive sui social: “Ho “pesato” Giuseppe Conte quando, probabilmente per piccoli tornaconti personali, nell’agosto dello scorso anno decise, con un clamoroso voltafaccia, di “spianare” la strada alla riconferma di Mastella.Ne valutai allora la modesta caratura sia etica che politica, tipica di un “leader” improvvisato e chiamato a ruoli troppi superiori ai propri meriti. In questi giorni ha rafforzato i miei convincimenti”.

E la disamina di Perifano continua, arrivando anche a concordare con la visione di Mastella, sull'anomalia dell'aprire una crisi senza ritirare la (massiccia) delegazione ministeriale pentastellata: “Ha aperto la crisi, spaventato dai sondaggi negativi per i 5S, in un momento delicatissimo per le relazioni dell’Italia in Europa e nello scenario mondiale , e, per di più, in una fase di grande instabilità economica, con evidenti problemi per le aziende ed il mondo del lavoro a causa della crisi energetica, della penuria di materie prime,del rincaro dei materiali .Non stupisce, poi, quel tratto di furbizia levantina per cui si nega la fiducia al governo, ma non si ritira la delegazione ministeriale. Un modesto quanto inutile espediente per sottrarsi alle proprie responsabilità. Non c’è che dire: uno statista…”