Provincia di Benevento, approvato lo schema del bilancio di previsione 2022/2024 Nino Lombardi: "Abbiamo disegnato una road-map per il Sannio di domani"

E' stato approvato ieri con deliberazione del Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, lo schema del bilancio di previsione 2022/2024. Lombardi: Abbiamo disegnato una road map per il Sannio di domani.

"Si tratta di un documento strategico che disegna il biennio 2022-2024 della provincia di Benevento - ha dichiarato il Vice Presidente Nino Lombardi -. Scuole sicure, piano straordinario per la viabilità, grande sinergia con i Comuni sanniti per azioni di valorizzazione delle aree interne, valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse enogastronomiche del Sannio, sostenibilità ambientale e transizione ecologica: in una fase storica di grandi e rapide trasformazioni, dovute alla pandemia legata alla diffusione del Covid 19 e al conflitto bellico in Ucraina, è più che mai necessario darsi una road-map chiara e definita per stabilire gli obiettivi di medio-lungo termine a cui aspirare.

Questo bilancio di previsione si pone obiettivi che ruotano intorno a una visione che metta al centro il Sannio nella sua complessità e in tutte le sue declinazioni e articolazioni: connessioni istituzionali, il potenziamento della rete stradale provinciale e delle grandi infrastrutture, il riavvio del ciclo rifiuti attraverso una ripresa dello Stir di Casalduni e la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata proveniente dai comuni sanniti, la Diga di Campolattaro, tra le Opere nazionali strategiche dal Governo nazionale finanziata con milioni di euro, il Contratto istituzionale di sviluppo, un piano di sicurezza delle scuole come luoghi di costruzione del futuro, rilancio del patrimonio di esperienze lasciato in eredità da Sannio Falanghina.

La nostra provincia - ha spiegato Lombardi - è un giacimento di risorse storiche, artistiche e architettoniche ma anche enogastronomiche: è da qui che bisogna ripartire per un rilancio delle nostre aree. Ogni iniziativa strutturale deve essere pensata e realizzata per valorizzare potenzialità e opportunità.

Nel 2023 ricorreranno i 150 anni del Museo del Sannio istituito nel 1873. Una data importante per la quale sarà messo a punto un Programma delle Celebrazione e delle iniziative culturali. Tra le iniziative più importanti è previsto l'allestimento, negli spazi della Rocca dei Rettori, del Museo del Risorgimento, con una sezione relativa al periodo che va dagli inizi dell'800 fino alla costituzione della Provincia di Benevento, avvenuta nel 1860.

L'esposizione di preziosi documenti, tra i quali il decreto istitutivo della Provincia di Benevento firmato da Giuseppe Garibaldi e due bandiere risalenti a quel periodo storico, avrà carattere permanente.

In occasione delle celebrazioni dei 150 anni del Museo del Sannio, saranno inoltre avviati lavori di ristrutturazione e manutenzione di alcuni ambienti del Museo, interessati da criticità, a partire dalla sala Meomartini che ospita la sezione archeologica e per la quale è previsto un intervento sull'illuminazione.

Importante azione di riorganizzazione della dotazione organica interesserà l'Ente Provincia con il completamento delle procedure concorsuali e di mobilità già avviate.

Insomma - ha concluso Lombardi - davanti a noi abbiamo sfide importanti, a partire da quelle legate al Pnrr, che dobbiamo prepararci ad affrontare in un'ottica di condivisione del rilancio e di valorizzazione del nostro territorio".