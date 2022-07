Lavori a Villa dei Papi, Lombardi: "Bene di alto valore, patrimonio della città" Operazioni sulla vegetazione e per potenziare pubblica illuminazione

Il parco di Villa dei Papi è stato interessato, nei giorni scorsi, da interventi di manutenzione straordinaria. Le operazioni hanno interessato la rigogliosa vegetazione del parco, mentre è stata potenziata e migliorata l'illuminazione.



"Villa dei Papi rappresenta un bene culturale di alto valore molto amato dai beneventani - dichiara il vice presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi -. Come si ricorderà, il parco della Villa fu riaperto il 14 giugno dello scorso anno. Il prestigioso edificio conserva una bellezza che va condivisa con la comunità. Il parco è un polmone verde nella città caratterizzato da armonie vegetali e botaniche ed è assiduamente frequentato da appassionati di sport, amanti della natura, anziani, famiglie e bambini.

Il nostro obiettivo è di completarne il rilancio e garantirne la piena la fruizione da parte della collettività: la costruzione neogotica e il parco possono divenire un polo di attività culturali, scientifiche, sperimentali e di promozione dello sviluppo territoriale. In questa direzione va il Progetto “Villa dei Papi: centro di educazione alla bellezza ed al benessere” presentato dalla Provincia di Benevento, d’intesa con il Comune capoluogo nell’ambito del PNRR e delle misure dedicate al restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici, per un importo complessivo di euro 1.675.320".