Ente Idrico, Mastella: "Dotare Benevento di distretto autonomo momento storico" "Gesto di grande solidarietà che salda ancora di più i rapporti tra le due province"

“La scelta, all’unanimità, del Consiglio dell’Eic Calore-Irpino di scindere le due province e dotare Benevento di un distretto idrico autonomo rappresenta un momento storico per il nostro territorio”. Così il sindaco Clemente Mastella che aggiunge: “Ringrazio tutti i consiglieri per aver condiviso un percorso avviato con la Regione Campania tempo fa, è un gesto di grande solidarietà e intelligenza che salda ancora di più i rapporti tra le due province. È chiaro che le gravi difficoltà dell’Alto Calore, che da decenni fornisce l’acqua a numerosi comuni sanniti, non saranno da noi dimenticate e daremo il nostro contributo politico affinché la società possa continuare la propria attività”, prosegue il primo cittadino di Benevento che conclude: “Un grazie a Franco Damiano per aver gestito con capacità un passaggio non semplice, al presidente De Luca per aver condiviso la scelta e al vicepresidente Bonavitacola per aver guidato l’iniziativa con lealtà, competenza e generosità. Ripeto, noi siamo per un patto tra le classi dirigenti di Benevento e Avellino che punti al riscatto e alla risalita delle zone interne. Oggi è un punto di partenza, una pietra miliare”.