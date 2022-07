Città Aperta: "Bene Parente su consiglio su sanità sannita" Miceli e Cicatiello: "Ci auguriamo altrettanta responsabilità anche da Mastella"

Miceli e Cicatiello per Città Aperta intervengono con un plauso per il presidente del consiglio comunale, Renato Parente per la decisione di convocare un consiglio comunale sulla sanità dopo la pausa estiva: "Manifestiamo il nostro sentito apprezzamento, per la decisione del Presidente del Consiglio Comunale Renato Parente, di convocare l’assise cittadina, sul tema dell'organizzazione e della gestione della Sanità provinciale, subito dopo la pausa estiva.

Dopo mesi, dalla nostra ultima richiesta, a margine della conferenza dei capigruppo, c’è stato l’impegno istituzionale del Presidente Parente, circa la convocazione.

Come Città Aperta, quindi, oltre ad esprimere il nostro apprezzamento, ci faremo promotori nelle prossime ore di una attenta interlocuzione, con le forze sindacali ed associative della Sanità Sannita, per arrivare nel rispetto della discussione che ci sarà, ad un punto di sintesi avanzato, in merito all'organizzazione ed alla gestione della ASL di Benevento e della Azienda Ospedaliera San Pio.

Speriamo quindi, che alla responsabilità del Presidente Parente, corrisponda quella del Sindaco Mastella, al quale suggeriamo di non fuggire per l’ennesima volta, ad una necessaria riflessione istituzionale sul futuro di un importante determinante del benessere della nostra comunità".