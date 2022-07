Lombardi: "Distretto idrico autonomo è grande risultato per il Sannio" Il presidente della Provincia: "Alto Calore? Non ci sottrarremo dal dare il nostro contributo"

"La decisione, intervenuta oggi all'unanimità, del Consiglio dell’Eic Calore-Irpino di dotare Benevento di un distretto idrico autonomo è una notizia importante per il Sannio. Vanno riconosciute al Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, lungimiranza e visione; così come vanno ringraziati il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il Vice Presidente della Giunta Regionale, Fulvio Bonavitacola, per aver sostenuto le ragioni di un territorio, dimostrando, ancora una volta, grande attenzione verso le aree interne. L'intesa istituzionale è un valore da perseguire in tutti gli ambiti perché consente di raggiungere risultati a vantaggio di tutta la comunità. Un ringraziamento va anche a Franco Damiano che si è dimostrato subito all'altezza di un traguardo ambito e a tutti i componenti dell'Eic per aver consentito il raggiungimento di tale obiettivo. La scissione tra le due province, Sannio e Irpinia, non determinerà alcun allontanamento dalla crisi in atto all'Alto Calore, società che per anni ha fornito acqua ai nostri comuni, non ci sottrarremo a dare il nostro contributo per riportarla fuori dal guado.

Oggi conseguiamo un risultato di grande importanza per la provincia di Benevento: il distretto idrico autonomo darà inizio ad una fase nuova nella gestione del servizio idrico territoriale", così il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi.