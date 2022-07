Distretto idrico: ok all'unanimità a scissione tra distretto Irpino e Sannita Agostinelli: "Perfetta armonia tra i due territori grazie alla Regione Campania"

Presieduto dal Coordinatore del Distretto Idrico Calore Irpino, Dott. Franco Damiano, il Consiglio del Distretto stesso, riunitosi oggi ad Avellino, ha votato all’unanimità la proposta di modifica dell’Ambito Distrettuale con la suddivisione in due Distretti: quello Irpino e quello Sannita.

"Un plauso al Coordinatore Damiano ed a tutti i Consiglieri del Distretto da parte dell’intera segreteria provinciale di noi Di Centro". A sostenerlo è il segretario provinciale Carmine Agostinelli.

"Il nuovo consiglio, guidato egregiamente dall’amico Damiano, sta compiendo un lodevole lavoro. Prende forma questa scissione in perfetta armonia tra i due territori, grazie anche alla mediazione della stessa Regione Campania. Sentiamo, pertanto, il dovere di ringraziare il Presidente De Luca ed il Vice Presidente Bonavitacola.

Inizia a concretizzarsi un percorso virtuoso per il quale tanto si è speso il nostro leader On. Mastella. Un’operazione storica la quale va certamente annoverata tra i meriti della buona politica".