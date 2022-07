Mastella: "Elezioni politiche? Potrei candidarmi" Il sindaco: "Potrei esserci: il paese non può essere lasciato in mano a questi, viste cose assurde"

Si voterà di nuovo per le politiche, a breve, e Mastella assicura l'impegno di Noi di Centro e non esclude il suo personale: “Noi ci attrezziamo: immaginavo andasse così. Non ci smonta nulla: potremmo anche presentarci da soli come fatto Benevento, presenteremo candidati nostri ovunque nei collegi maggioritari. La spinta dovrebbe essere quella di essere antipopulisti: quelli che hanno fatto cadere il governo lo sono, il campo largo è finito. Se hanno interesse noi ci siamo, anche con una gestione intelligente.

Candidatura mia? Non lo escludo: il paese non può essere lasciato in mano a questi, ho visto cose assurde in Senato, ministri che fanno parte del Governo che non votano per il Governo...un'assurdità”.