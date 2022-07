Ancora tensioni tra Trotta e sindacati: "ritardi nei pagamenti degli stipendi" Chiesto incontro urgente al prefetto

Nuove tensioni tra sindacati e Trotta, con le maestranze che hanno scritto al Prefetto, all'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Benevento e all'assessore ai Trasporti Ambrosone, per chiedere un incontro urgente.

“A seguito dell'ennesimo ritardo nel pagamento della quattordicesima mensilità e della mancata elargizione degli stipendi che doveva avvenire tra il 10 e il 20 del corrente mese, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Autoferro, stanche degli atteggiamenti superficiali assunti da Trotta Bus nei confronti di lavoratori e sindacati, chiedono un incontro urgente tra le parti interessate per chiarire le cause di tali ritardi e capire gli aspetti strutturali delle questioni tecniche/organizzative e mettere fine a questo stato di cose che turba i lavoratori e queste organizzazioni. Invitiamo la Trotta Bus a corrispondere le spettanze nell'immediato. Pertanto si dà avvio alla prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione”.