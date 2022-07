Cataudo (FI): "Provinciali? Io e Rubano non voteremo" Il consigliere provinciale: "Non siamo interessati a un appuntamento dove non abbiamo un candidato"

Snobberà le provinciali il Consigliere Provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo, che infatti sul tema precisa:

“ Non avendo un candidato di area presente nella competizione, non siamo interessati a questo appuntamento. Tra l’altro io sarò in Sicilia in vacanza con la mia famiglia. Parto domenica. Anche il Commissario Provinciale Francesco Rubano sarà con la famiglia per qualche giorno fuori. Forza Italia, che è presente in consiglio provinciale , continuerà a rappresentare le istanze del territorio sannita. Ci impegneremo con serietà e costanza, sempre. Ad entrambi i candidati in bocca al lupo.”