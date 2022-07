Noi di Centro: Picariello nominato vicesegretario cittadino Ucci: "Sicuro che sarà importante per il rafforzamento del partito a Benevento e nel Sannio"

Antonio Picariello è il nuovo vicesegretario cittadino di Noi Di Centro per Benevento. La nomina è stata formalizzata oggi dal segretario cittadino Gianfranco Ucci d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella. “Salutiamo e ringraziamo l’amico consigliere comunale Antonio Picariello per aver scelto di condividere il nostro progetto politico e sono sicuro che il suo impegno sarà importante per il rafforzamento del partito a Benevento e nel Sannio”, afferma Gianfranco Ucci. Picariello affiancherà Silvana Quarantiello e Mila Lombardi.