'Noi Di Centro' presenta lunedì a Napoli il simbolo Elezioni, Mastella: "No alla strategia dell'asino di Buridano. Sì ad alleanze intelligenti”

“No alla strategia dell'asino di Buridano, no ad alleanze con bruto e i suoi fratellastri, si ad alleanze intelligenti”. Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella in vista delle ormai prossime elezioni politiche.

Il leader e fondatore di Noi Di Centro annuncia che per lunedì a Napoli la conferenza stampa di presentazione del simbolo: “Il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella, terrà lunedì mattina (25 luglio) alle ore 11 al Circolo Rari Nantes di Napoli (via Scogliera, via Santa Lucia) una conferenza stampa per illustrare i punti programmatici del partito e presentare il simbolo per le elezioni politiche. All'appuntamento parteciperanno il vicesegretario nazionale Gianni Stea, i segretari regionali del Sud e i dirigenti nazionali del partito”.