Non solo caldo: grave guasto alla condotta idrica, niente acqua a Capodimonte Gesesa: "Grave perdita improvvisa: possibili disservizi per tutto il tempo dei lavori"

Non solo il caldo, che in queste ore sta funestando il Sannio e il resto d'Italia, ma anche la mancanza d'acqua. Sì perché in zona Capodimonte a Benevento, come ha informato la Gesesa: " a causa di un grave perdita su condotta in via San Giuseppe Moscati si potranno verificare irregolarità del servizio idrico per tutto il tempo necessario per i lavori di riparazione".

L'azienda assicura che seguiranno aggiornamenti in merito e aggiunge: "Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17".