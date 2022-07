Ruggiero (Pd): "Rifiuti? Comuni pagano ad Ato 420mila euro non si sa perché" "Mai prodotto nulla e ora costi cresceranno a oltre 600mila euro. Altro che risparmi per cittadinI"

Torna sul sistema rifiuti il sindaco di Foiano e consigliere provinciale dem, Giuseppe Ruggiero, nel corso di una diretta Facebook.

Dopo l'accordo interistituzionale chiuso nei giorni scorsi Ruggero, in vista dell'incontro dei sindaci dell'Ato di martedì riflette sui costi dell'Ente per i comuni: “L' Ato incassa da tutti i comuni circa 420 mila euro, e ne spende circa 140 per dipendenti a tempo determinato e 120mila euro per funzionamento tra organi istituzionali e di contorno e altri. Spendiamo come comuni 400 mila euro per un ente che non è stato in grado di creare neanche un piano, e tra qualche anno quota passera a oltre 600mila euro, quindi ogni abitante pagherà una quota fissa in più. Ci chiediamo perché stiamo pagando questi soldi”.