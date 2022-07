Elezioni: "Serve lodo Mastella: coalizione larga senza veti personali" Merlo (Noi di Centro): "Pd per vincere elezioni deve creare vera alternativa al centrodestra"

"Ora il centro sinistra deve sciogliere un nodo politico decisivo. E, nello specifico, deve scioglierlo il Partito democratico che e' il partito di maggioranza di questo schieramento. Ovvero, si corre per vincere le elezioni e creare una vera alternativa politica e di governo al centro destra oppure, per motivi ad oggi misteriosi, si privilegiano i veti nei confronti di alcuni partiti perche' ritenuti, altrettanto misteriosamente, inaffidabili? Per dirla in altri termini, o passa il cosiddetto 'lodo Mastella', ovvero costruire una coalizione larga inclusiva, plurale e di governo oppure prevalgono i veti politici e personali". Lo dichiara Giorgio Merlo, presidente 'Noi Di Centro-Mastella'. "Una prassi, questa, alquanto singolare perche' profondamente impolitica, incomprensibile, ridicola se non addirittura grottesca. Ora la parola passa ai leader politici e ai fatti concreti. Conteranno solo le scelte politiche che si faranno nei prossimi giorni. Ma con una certezza, pero'. Se dovessero prevalere, per assurdo, i veti politici e personali, il destino politico del centro sinistra in vista del voto del 25 settembre sarebbe compromesso perche' sconfitto".