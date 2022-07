Comune, cittadinanza onoraria per De Giovanni e Zazo Il conferimento al centro della prossima seduta del consiglio comunale in programma venerdì

Venerdì 29 luglio alle ore 9:30 si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

conferimento cittadinanza onoraria a Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano;

conferimento cittadinanza onoraria a Francesco Zaza, ambasciatore d’Italia a Kiev;

modifica art. 5 e 38 della statuto della società Asia Benevento Spa;

affidamento in concessione in house del servizio strumentale relativo alle attività di controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici sul territorio comunale in favore dell’Asia Benevento Spa.