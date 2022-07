Trottabus, il gruppo consiliare Pd: "Solidarietà ai lavoratori" Il partito democratico denuncia nuovi ritardi di pagamenti degli stipendi

"Ci risiamo! Come ormai d'abitudine, per il personale di Trottabus l'approssimarsi delle festività - natalizie o estive cambia poco - non sempre rappresenta una buona occasione per festeggiare".

Così il gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento in una nota che prosegue "Tra ritardi di pagamenti degli stipendi e di tredicesima e quattordicesima mensilità, i dipendenti dell'azienda che gestisce in Città il trasporto pubblico sono costretti a lanciare il classico grido d'allarme e a lamentare mancanze. Come gruppo Pd, manifestiamo ai lavoratori la nostra solidarietà come già accaduto in passato e facciamo appello alla sensibilità dei vertici aziendali affinchè ogni criticità possa essere superata al più presto. E questo pur comprendendo le difficoltà economiche legate all'attuale contesto di crisi. Cogliamo infine l'occasione per evidenziare, come segnalatoci, la necessità di attivare tutte le misure di sicurezza per assicurare a dipendenti e utenti le migliori condizioni di viaggio possibili e sollecitare una riorganizzazione del piano linee anche alla luce dei tagli che sono stati effettuati per le corse del sabato e dei festivi".