Elezioni provinciali, Lombardi: seggio mobile già previsto nel 2018 "Orario prolungato per consentire a tutti gli elettori l’esercizio del proprio diritto"

"Il seggio elettorale 'mobile' per l’elettore fisicamente impedito è una procedura prevista ed è stata già utilizzata in passato, nel Sannio, nel corso delle elezioni di secondo grado del 2018". Così in una nota il vicepresidente della Provincia, Nino Lombardi che aggiunge: "Peraltro, per le recenti elezioni amministrative di giugno 2022, il Governo ha emanato norme in tal senso con l’art. 3, comma 2 del Decreto legge n. 41/2022 e con la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 24924 del 10/05/2022 che ha dettato le misure di prevenzione dal rischio di infezione da Sars-Cov-2. Tenuto conto di tanto, dunque, si è voluto dare corso ad una serie di eguali misure in considerazioni del numero dei contagi registrato nel Sannio nell’ultimo periodo. Quanto al prolungamento di due ore per le votazioni anche questo ha dei precedenti per le elezioni di secondo grado. Con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 49 del 25 settembre 2018, infatti, l’orario fu prolungato sino alle 23. Si è, pertanto, deciso di concedere due ore in più anche per il voto giovedì del 28 luglio, perchè si tratta di un giorno lavorativo e per le condizioni climatiche particolari di queste settimane in modo da consentire a tutti gli elettori l’esercizio del proprio diritto con maggiore tranquillità".