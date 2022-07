Accesso e disciplina del voto per le elezioni alla Provincia Si vota dalle 8 alle 22 presso l'unico seggio al PalaTedeschi

In vista delle elezioni per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Benevento, ecco le disposizioni predisposte dall'Ente: "Si vota domani giovedì 28 luglio 2022 dalle ore 8 alle 22 per eleggere il Presidente della Provincia di Benevento presso l’unico Seggio ubicato al PalaTedeschi in via Antonio Rivellini del capoluogo. Gli Amministratori comunali in carica dei 78 Comuni del Sannio, individuati dalle attestazioni dei Segretari Comunali, avranno accesso al Seggio secondo le prescrizioni per la lotta alle infezioni al Covid 19. Gli elettori accederanno al PalaTedeschi dall’Ingresso D in via Antonio Rivellini, ovvero dall’area di parcheggio auto e autobus, collocata alla destra dell’ingresso principale pedonale dell’impianto polifunzionale ed in prossimità della rimessa degli Autobus delle Linee urbane di Benevento. Dall’area di parcheggio gli Elettori saranno indirizzati seguendo la cartellonistica appositamente installata e con l’ausilio dei Volontari di Protezione Civile verso l’Ingresso D di accesso al PalaTedeschi. Al fine di garantire il distanziamento sociale e, comunque, per rendere quanto più scorrevole possibile la fila dei 938 aventi diritto al voto, sono stati quindi segnalati sia verticalmente che orizzontalmente i percorsi di colore diverso che gli Elettori debbono seguire per l’accesso alle cabine di voto dopo aver espletato le formalità di riconoscimento con documento di identità valido".

Ed ancora, dalla Rocca dei Rettori viene precisato:

Gli Elettori più numerosi sono i 561 dei 50 Comuni che non superano i 3.000 abitanti e che sono indicati con il “Colore Azzurro” della Fascia A. A loro sono state riservate due file denominate “Percorso Azzurro”. La prima fila del “Percorso Azzurro” è riservata agli Elettori dei Comuni in ordine alfabetico di: Amorosi, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baselice, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Circello, Colle Sannita, Dugenta, Durazzano, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto L’Abate.

La seconda fila del “Percorso Azzuro” è riservata agli Elettori dei Comuni di Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Melizzano, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Martino Sannita, San Nazzaro, Santa Croce del Sannio, Sant’Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Tocco Caudio, Vitulano.

Sono stati quindi tracciati per tutti gli altri Elettori i seguenti::

“Percorso Verde” - Fascia E) per gli Elettori del Comune di Benevento;

“Percorso Rosso” – Fascia D) per quelli di Montesarchio e Sant’Agata de’ Goti;

“Percorso Grigio” – Fascia C) per quelli di Airola, Apice, Guardia Sanframondi, Morcone, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, Telese Terme.

“Percorso Arancione” – Fascia B) per quelli di: Ceppaloni, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foglianise, Limatola, Moiano, Paduli, Pietrelcina, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant’Angelo a Cupolo, Solopaca, Torrecuso.

"Gli Elettori, seguendo le indicazioni, dopo aver esercitato il diritto di voto nella cabina loro assegnata, usciranno dall’ingresso principale pedonale del PalaTedeschi, seguendo dunque un solo percorso a senso unico per tutta la struttura. Tutti gli ambienti del PalaTedeschi, già preventivamente sanificati e disinfettati, saranno ogni quattro ore ancora una volta sanificati e disinfettati. Durante tutte le procedure di voto saranno effettuate le necessarie disinfezioni (per schede, penne, etc.). Una ambulanza della Croce Rossa stazionerà nel parcheggio del PalaTedeschi per tutta la durata delle opere di voto. Lo spoglio delle schede comincerà alla chiusura delle operazioni di voto".