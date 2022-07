Ato, Iacovella: "Ruggiero? Dice sciocchezze, tipo che Ato è senza bilancio" "Aumento costi per i Comuni? Sì, ma per implementare il personale"

Arriva la replica del presidente Ato Rifiuti, Pasquale Iacovella, alle accuse mosse da Giuseppe Ruggiero all'ente d'ambito: "Come sempre accade quando la stampa pubblica notizie che riguardano l’ATO Rifiuti Benevento il Sindaco del Comune di Foiano di Val Fortore interviene con scritti o chiacchierate (in solitaria e senza contradditorio, facile facile) a mezzo facebook per sostenere che ogni azione messa in campo dall’Ente è totalmente sbagliata: quasi fosse un obbligo, lo abbiamo già sottolineato in passato.

Sarebbe anche un atteggiamento comprensibile, atteso il ruolo di opposizione che il Nostro riveste, ma sarebbe auspicabile che – prima di sparare, more solito, stupidaggini prive di costrutto – assumesse un minimo di informazioni di facile reperibilità al fine di evitare di essere puntualmente smentito; oppure il nostro Sindaco mente ben sapendo di mentire: ancora peggio per un amministratore…

Questa volta, colpa del grande caldo o dell’incombenza delle consultazioni elettorali (locali e nazionali) che presumibilmente gli creano ansia (da prestazione), la sciocchezza è bella grossa: l’ATO sarebbe senza bilancio !!!

Nulla di più errato (o falso): il ruolo dell’Assemblea dei Sindaci è puramente consultivo (basta leggere, avendone le capacità, l’art. 27 della Legge Regionale n° 14/2016), quindi il mancato raggiungimento del numero legale non inficia il bilancio di previsione, il quale, peraltro, è già stato approvato dal Consiglio ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’EdA (Delibera n° 8 del 14.07.2022).

Non si capisce dove abbia visto, il Nostro, le facce preoccupate dei presenti all’Assemblea, i quali – in verità - hanno tranquillamente impegnato i 45 minuti circa di attesa in una amena e serena conversazione, peraltro alla presenza di alcuni esponenti della stampa locale.

Per quanto attiene la composizione del bilancio relativo all’anno 2022 – così come per i precedenti anni – si stabilizza nell’intorno di € 400.000 con un incremento di poche unità percentuali rispetto all’anno 2021, peraltro chiuso con avanzo positivo di amministrazione; tale importo è decisamente livellato verso il basso e risulta assolutamente in linea con le funzioni ad oggi svolte dall’ATO.

Come il Nostro dovrebbe ben sapere, in quanto Sindaco di un Ente locale, vi sono dei costi relativi a funzioni istituzionali che vanno necessariamente coperti a prescindere dalle dimensioni e dalla funzionalità dell’Ente: il bilancio dell’ATO copre i costi di gestione sia per quanto attiene il personale (Direttore Generale, Responsabile del Servizio Finanziario in regime di scavalco condiviso, Collegio dei Revisori, OIV, etc..) che i servizi resi ogni anno ai comuni (validazione PEF, schema regolatorio della qualità del servizio, etc…) e la gestione della sede e dei servizi informatici.

Ci si chiede, inoltre, per quale recondito motivo un esponente politico che dissente su di un atto amministrativo non si presenta in sede Assembleare – luogo a tanto deputato - per palesare le proprie perplessità: forse (anzi, sicuramente) perché sparlare da solo e senza confrontarsi con gli altri è più facile e procura maggiore soddisfazione al proprio narcisismo…. ma serve a poco se gli argomenti non hanno alcun fondamento e vengono puntualmente smentiti.

Infine un breve cenno alla preventivata lievitazione dei costi stimata nei due anni successivi al 2022 (+37 % circa nel 2023 e circa il 50 % nel 2024): nessun mistero, semplicemente deve necessariamente preventivarsi l’implementazione del personale in servizio presso l’ATO per far fronte all’avvio delle ulteriori attività gestionali istituzionalmente delegate all’Ente.

Peraltro, tutta la documentazione inerente i bilanci dell’EdA, sia consuntivi che preventivi, è puntualmente notificata a tutti i sindaci dei comuni costituenti l’ATO rifiuti e pubblicata integralmente sul sito istituzionale, in modo tale che tutti siano informati e possano visionare i citati documenti nei termini stabiliti dalle vigenti normative di settore.

Credo sia il caso di fermarsi qui, ribadendo al Sindaco Ruggiero l’esortazione, già rivolta - senza esito - circa un anno orsono, a non limitarsi alla facile polemica senza contraddittorio ma, almeno per una volta, fornirci esempio tangibile delle sue capacità – se ne ha – e portare un contributo serio al nostro territorio.

Continuiamo ad attendere speranzosi (ma anche un poco scettici) che ciò accada…."