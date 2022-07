Alternativa: "Non parteciperemo a Commissioni su questione caldaie" "L'amministrazione vuole impedire discussione e confronto su questi argomenti"

Protesta dei gruppi consiliari di opposizione legati ad Alternativa per Benevento per la gestione della discussione consiliare da parte della maggioranza: ""Riteniamo intollerabile e non più accettabile - dichiarano i Consiglieri Comunali - il comportamento dell'amministrazione che continua a convocare Consigli Comunali su argomenti anche delicati ed importanti senza consentire la preventiva discussione nelle apposite Commissioni Consiliari.

Anche nel caso dell'affidamento all'Asia del controllo delle caldaie, le Commissioni competenti sono state convocate il giorno prima e due giorni prima del Consiglio, già convocato da una settimana. Inoltre la relativa documentazione ci è stata inviata solo lunedì, 4 giorni prima del Consiglio e in una settimana in cui sono stati convocati 3 Consigli Comunali in 5 giorni.

Buona parte della documentazione fornitaci risale a mesi fa, addirittura una delle proposte di delibera è datata 23.5.2022. Perché allora convocare le commissioni così a ridosso del Consiglio? Dopo 2 mesi da una delle proposte di delibera e considerato che la Commissione in questione (quella Patrimonio, Partecipate, ecc...) non si è mai riunita nel mese di luglio.

È evidente l'intento dell'amministrazione di non consentire la discussione ed il confronto sui temi all'ordine del giorno. Noi, però, non accettiamo più questo atteggiamento".



I Consiglieri dei gruppi consiliari PD, Città Aperta, Civico 22, Civici e Riformisti e Centro Democratico non parteciperanno alle Commissioni Consiliari convocate per oggi e domani per la discussione dell'affidamento all'Asia del controllo delle caldaie.